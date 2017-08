Tannehill se perderá toda la temporada de la NFL

MIAMI (AP )

Los Dolphins de Miami colocaron al quarterback Ryan Tannehill en la lista de incapacitados a largo plazo por una lesión de la rodilla que lo marginará por toda la temporada de la NFL.



Miami tomó la decisión el sábado, un día después que una persona dijo a The Associated Press que Tannehill sería operado por una rotura del ligamento cruzado anterior. La persona habló bajo la condición de no ser identificada porque los Dolphins no habían divulgado la decisión.



Jay Cutler salió del retiro y firmó un contrato por un año y 10 millones de dólares el lunes para reemplazar a Tannehill como el quarterback titular de los Dolphins.



Tannehill se perdió los cuatro últimos partidos de la temporada pasada por la lesión de dos ligamentos de la rodilla.



Tannehill decidió no operarse después de la lesión de la temporada pasada, y en cambio prefirió realizar terapia y tratamiento con células madre.