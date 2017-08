Watford anota en descuentos y empata 3-3 con Liverpool

WATFORD, Inglaterra(AP )

Liverpool permitió un gol en los descuentos y empató el sábado 3-3 ante Watford, en un partido que desnudó las falencias defensivas del equipo dirigido por Juergen Klopp.Los Reds no tuvieron dificultades para anotar goles en el estadio Vicarage Road a pesar de la ausencia de su lesionado atacante Philippe Coutinho, pero tampoco pudieron evitarlos en su propio arco.Después de permitir dos goles en los que defendió mal en el primer tiempo, Liverpool falló en despejar un córner en el cuarto minuto del tiempo de reposición.El brasileño Richarlison remató desde un ángulo cerrado y el portero Simon Mignolet sólo pudo manotear el balón al travesaño, y el uruguayo Miguel Britos lo cabeceó a quemarropa para sentenciar el empate.Liverpool remontó el marcador en dos ocasiones, aunque no pudo conservar los tres puntos al final.Stefano Okaka Chuka abrió la cuenta por Watford a los ocho minutos, cuando quedó sin marca para anotar con un cabezazo en un tiro de esquina. Sadio Mané igualó a los 29 tras un pase de Emre Can, pero los anfitriones volvieron a adelantarse apenas tres minutos después con un tanto de Abdoulaye Doucoure.