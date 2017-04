Madrid remonta y vence a Bayern en Champions

MÚNICH, Alemania(AP )

Cristiano Ronaldo firmó un doblete y condujo al Real Madrid a un triunfo 2-1 sobre Bayern Múnich el miércoles en el partido de ida de su serie por los cuartos de final de la Liga de Campeones.



El conjunto alemán vio cortada una racha sin precedente en el torneo, de 16 victorias seguidas como local.



"Ganar aquí en Múnich no es fácil. Hemos sufrido mucho en la primera parte, pero pensando que podríamos marcar goles", explicó el entrenador de los "Merengues", Zinedine Zidane. "Al final es lo que hicimos, con paciencia y quitándole el balón al adversario en la segunda mitad. Jugamos muy bien al fútbol en los tramos posteriores".



Cristiano alcanzó los 100 goles en competencias europeas: 84 con el Madrid y 16 con Manchester United. El delantero portugués guio al Madrid en la remontada, luego que el chileno Arturo Vidal metió un gol de cabeza, para dar la delantera a los locales.



Pero el "Rey Arturo" luego falló un penal con el cual pudo haber marcado el 2-0 para el Bayern, que jugó la última media hora con un hombre menos por la expulsión de Javi Martínez tras recibir dos tarjetas amarillas en rápida sucesión.



"El resultado no es bueno. Queríamos haber hecho más en la primera parte, porque nos pudimos poner 2-0", señaló el técnico del Bayern, Carlo Ancelotti, quien conquistó la "Champions" al frente del Madrid en 2014. "Hemos fallado el penalti, y después, en la segunda mitad, llegó la expulsión de Javi y el partido se complicó mucho".



El conjunto bávaro tampoco contó con su goleador Robert Lewandowski, quien no se recuperó de una lesión de hombro que sufrió el fin de semana pasado en un partido contra Borussia Dortmund por la Bundesliga.



Y el campeón defensor del certamen puso un pie en las semifinales, instancia a la que llegaría por séptimo año consecutivo. La vuelta se realiza el martes en la capital española.



"Faltó algo de suerte. Fuimos el mejor equipo en el primer tiempo. Creemos todavía que podemos hacerlo", afirmó el arquero del Bayern, Manuel Neuer.



Después de un primer tiempo de dominio alemán, incluyendo el gol de Vidal a los 25 minutos, el Madrid reaccionó apenas comenzó el complemento con el primer tanto de Cristiano, a los 47.



La balanza se inclinó aún más en favor del equipo español tras la expulsión de Martínez, que vio la segunda amarilla por derribar a Cristiano en un contragolpe. El portugués metió su segundo tanto a los 77, dos minutos después que Neuer tapó con un brazo un potente remate del portugués a quemarropa.



"Esa expulsión ha cambiado todo", consideró el capitán del Bayern, Philipp Lahm.



Neuer se erigió como la figura de Bayern en el segundo tiempo, con esa intervención ante Cristiano y otra media docena de atajadas.



"Hemos tenido muchas ocasiones en la segunda parte, pero enfrente hay un portero que es un muro", destacó Zidane. "Lo más importante es que jugamos con personalidad y un partido muy bueno. Estamos satisfechos".



En las otras series, Atlético de Madrid venció 1-0 a Leicester, y Dortmund cayó 3-2 ante Mónaco, en un partido pospuesto el martes por un ataque contra el autobús del equipo alemán. En la víspera, Barcelona quedó con un pie fuera al perder 3-0 en su visita a la Juventus.