"Chicharito" Hernández rompe la sequía goleadora

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Se acabó la maldición de Javier Hernández.



Aunque fue en un juego de carácter amistoso.



Después 102 días, de 18 partidos disputados, de dos penaltis fallados, el “Chicharito” anotó con el Bayer Leverkusen y le dio el triunfo de 1-0 sobre el Atlético Mineiro en juego de la Copa Florida.



Durante la gran mala racha, surgieron un sinfín de rumores, de muchos dichos alrededor del delantero mexicano, que tocaron aspectos deportivos y hasta de carácter familiar.



Que si su novia (Lucía Villalón) estaba enferma y eso le afectaba; que si no se llevaba con el equipo, no le hablaba a la mayoría de sus compañeros y se preparaba su salida.



Que si necesitaba de un hipnotista.... Nada.



Hernández volvió a festejar.



Aunque fue en un juego de carácter amistoso.



Corría el minuto 51 del duelo ante el equipo brasileño, cuando vino un centro por la derecha de Calhanoglu al corazón del área, donde a su más puro estilo, el mexicano se levantó para conectar el balón con la cabeza y mandarlo pegado al poste izquierdo. Gol que supo a victoria, que dio remanso, que dio satisfacción; gol que tapó muchas bocas.



Aunque sea en amistoso.



El más reciente gol del canterano del Guadalajara lo marcó el pasado 1 de octubre, en contra del Borussia Dortmund, en juego de la jornada 6 de la Bundelisga.



Hace tres meses y 11 días.



Desde ese tanto pasaron 18 partidos. Diez de la Liga alemana; cuatro de la Liga de Campeones de Europa; dos juegos de carácter oficial con la Selección Nacional Mexicana; uno de Copa y otro amistoso.



El gol nada más no llegaba.



“Sabía que el gol iba a caer y mira, al fin llegó. Lo más importante es el trabajo y éste al fin dio frutos. Gracias a Dios se acabó la racha, pero lo más importante es el triunfo del equipo. Como siempre he dicho, cuando caen los goles es gracias al trabajo de los compañeros y cuando no... también”, comentó Hernández a su salida del encuentro.



El próximo juego del Leverkusen, ya de carácter oficial, será el domingo 22, en contra del Herta de Berlín, en la jornada 17 de la Bundesliga.



El Bayer no ha tenido la mejor temporada. Se encuentra situado en el noveno lugar de la Liga con 21 puntos, a seis de los puestos que dan pase a las copas europeas.



Dentro de la Champions se verá las caras en los octavos de final contra el Atlético de Madrid, el 2 de febrero en el Bay Arena.



“Chicharito” Hernández ya anotó. 18 juegos después, a 102 días de distancia, aunque sea en un juego amistoso.