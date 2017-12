"Quería retirarme en Cruz Azul", expresa "Chaco" Giménez

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Christian Giménez aseguró que se va de La Noria con sentimientos encontrados, "porque quería retirarme en Cruz Azul"."Sé que esto podía pasar, que llegara un entrenador y me dijera que no contaba conmigo. Así pasó. Quería retirarme en Cruz Azul, pero voy a volver, quizá como entrenador", señaló el "Chaco".Giménez se fue de La Máquina por decisión de su nueva estratega, Pedro Caixinha.Ahora, el volante vislumbra ir a Pachuca, "porque quiero retirarme en la cancha"."En Pachuca me quieren mucho, yo también quiero a ese equipo. Hablo seguido con Jesús (Martínez)", reveló.Giménez firmó autógrafos a los fans cementeros que le pidieron que no se fuera del club."Me gustaría decirle a la gente que me voy a quedar, pero no va a ser así", lamentó.