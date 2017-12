Muere "K-Rob", profesional de BMX, a los 45 años

(AP)

Kevin "K-Rob" Robinson, un ex ciclista profesional de BMX que estableció un récord mundial al conducir al revés el tramo más largo en una bicicleta asistida por energía, ha muerto. Tenía 45 años.



Su esposa, Robin Adams Robinson, le dijo a The Providence Journal que el nativo de Rhode Island sufrió un derrame cerebral el sábado. Ella declaró que su muerte fue inesperada.



Kevin Robinson ganó medallas de oro en los X Games y fue famoso por sus saltos de alto vuelo.



Saltó 84 pies de una rampa a otra en el Centro de Providence el año pasado, estableciendo un récord mundial.



Estableció un récord mundial de BMX High Air en el Central Park de Nueva York en 2008.



Robinson se retiró de la competencia en 2013.



Muchos corredores de BMX compartieron historias sobre él en las redes sociales.



Daniel Dhers agradeció a Robinson por "años de inspiración, orientación, orientación y amistad".



Anthony Napolitan dijo que Robinson era como un padre para él.



"Era la persona más positiva que he conocido y no merecía que se lo llevaran tan pronto", escribió Napolitan en Instagram.



Robinson, oriundo de East Providence, creó la Fundación K-Rob, sin fines de lucro, en 2010 para mejorar las vidas de los niños en su ciudad natal y las comunidades circundantes.



Construyó el primer parque de patinaje público gratuito en East Providence, que había sido un sueño de toda la vida.



Robinson a menudo visitaba escuelas y negocios para hablar sobre la perseverancia.



Robinson también creó una línea de ropa protectora para niños que participan en deportes de acción. Vivió en Barrington con su esposa y tres hijos.