Día libre en Panamá tras conseguir la clasificación a Rusia 2018

Decretos firmados, ustedes se lo merecen, Viva la sele, Viva Panama!!!! pic.twitter.com/kmyW7GkWHp — Juan Carlos Varela (@JC_Varela) 11 de octubre de 2017

El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, firmó un decreto durante el amanecer de este miércoles para suspender las labores en todos los sectores públicos y privados, así como las escuelas públicas y privadas para que continuaran celebrando la histórica clasificación de la selección, así lo informó a través de su cuenta de Twitter.La Selección Panameña, clasificó a su primer Mundial al vencer 2-1 a Costa Rica, lo que provocó varios festejos en los alrededores del país centroamericano.Aunque, en las primeras horas del día en Panamá, varios aficionados regresaron a las zonas donde se realizaron los festejos para recoger toda la basura que había en los alrededores."La Selección (me motivó) llevarnos al Mundial me emociona muchísimo, este no es un país sucio", mencionó una aficionada.