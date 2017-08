Liverpool: Coutinho no se va al Barcelona

(AP )

Liverpool aseguró que no aceptará ninguna oferta para vender a Philippe Coutinho este mercado de transferencias, en lo que representa otro revés para el Barcelona en su intento por reemplazar a Neymar.“La postura final del club es que no se recibirá ninguna oferta por Philippe”, indicó el Fenway Sports Group en un breve comunicado. “Y él seguirá siendo parte del Liverpool Football Club cuando cierre el mercado de verano”.En la víspera, Borussia Dortmund dijo que rechazó una oferta del Barsa por su delantero francés Ousmane Dembélé, quien después fue sancionado por ausentarse de un entrenamiento del equipo alemán.Barcelona busca un jugador antes del cierre del mercado para reemplazar a Neymar, quien pasó la semana pasada al Paris Saint-Germain cuando ese club activó su cláusula de rescisión de 222 millones de euros (262 millones de dólares).El Barsa ha presentado dos ofertas por Coutinho, la más reciente por unos 100 millones de euros, según informes.El técnico de Liverpool, Juergen Klopp, ha reiterado que el equipo no venderá al atacante brasileño de 25 años, quien se ha convertido en uno de sus pilares, y más aun tomando en cuenta que los Reds regresaron a la Liga de Campeones esta temporada.