Estados Unidos por su primer triunfo ante Martinica

Estados Unidos buscará su primera victoria dentro de la Copa Oro ante Martinica este miércoles, luego de que en su partido inaugural, la selección local igualara con el conjunto de Panamá y sumara sólo un punto que lo ubica en el segundo lugar del sector.El equipo de Bruce Arena se enfrentará a los caribeños en el Raymond James Stadium de Tampa, Florida y tratarán de darle un giro a su actuación del pasado sábado cuando gracias a la experiencia del portero del Atlanta United FC, Brad Guzan, no se fueron con más goles, ya que detuvo prácticamente todos los intentos del conjunto panameño, lo que les permitió sumar al menos un punto del empate.Al término del partido contra los canaleros, Arena se mostró molesto con la actuación de su joven defensa, por lo que será un sector que seguramente reforzará contra Martinica.Lo rescatable al frente del conjunto estadounidense fue la actuación del juvenil Dom Dwyer, quien ya había anotado en su debut con selección el partido pasado, mientras que fue el autor del único gol ante Panamá, lo que lo ingresó a la lista de los 10 únicos jugadores que han anotado en sus primeras dos apariciones con el Equipo Nacional.Por su parte, el conjunto de Martinica, que es considerado parte de Francia y por lo mismo, no es reconocido por la FIFA para competencias internacionales, se llevó la victoria 2-0 ante un débil equipo de Nicaragua con lo que se colocó como líder del Grupo B y los caribeños buscarán mantenerse al frente del grupo, además de conseguir la revancha ante Estados Unidos, ya que la última vez que se enfrentaron en 2003, los locales ganaron 2-0.A pesar del resultado de la primera jornada, los locales son amplios favoritos para las apuestas deportivas , ya que un triunfo de Estados Unidos paga -500, por +1200 que ofrece una victoria de Martinica. El empate paga +550.Los momios señalan que por el over de 2.5 goles se paga -175, mientras que por el under se da +135. Oddsshark nos marca que si ambos conjuntos llegan empatados al medio tiempo y gana Estados Unidos se da +260, si ganan los caribeños se paga +2500 y si terminan empatados se ofrece +800.Pronóstico: Estados Unidos 3-2 Martinica