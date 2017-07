Mayweather suma deuda de 22,2 mdd en impuestos de 2015

LAS VEGAS, Nevada(AP )

El Servicio de Recaudación Interna (IRS) sigue esperando que Floyd Mayweather Jr pague los impuestos correspondientes a la bolsa millonaria que obtuvo por su pelea ante Manny Pacquiao.



El boxeador apodado “Money” (dinero) adeuda 22,2 millones de dólares en impuestos de 2015, de acuerdo con una notificación de reclamo de garantías sobre impuestos federales, emitida por el IRS.



La notificación muestra el monto adeudado hasta el 6 de marzo, y se presentó en abril, ante funcionarios locales en Las Vegas. La semana pasada, el púgil invicto solicitó una prórroga ante la Corte Federal Impositiva.



Pero Mayweather, quien suele jactarse de su riqueza, se defendió el lunes en Facebook, al señalar que su “emporio es sólido como una roca” y que el IRS “sólo quiere ser parte del show de ‘Money May’”.



“Mientras que todos están contando mi dinero y suponiendo lo peor, he aquí los hechos... ¡El ‘Tío Sam’ recibió 26.000.000.00 de mi parte en 2015! ¿Qué más podría querer?”, escribió Mayweather en la red social, donde publicó también la copia de un documento contable.



El documento, escrito a mano, da cuenta de tres pagos por un total de 26 millones de dólares.



“Estoy seguro de que debieron haberme notificado mucho más pronto si había alguna discrepancia real, ¿cierto?”, agregó el boxeador.



Los problemas fiscales de Mayweather trascienden en momentos en que se prepara para enfrentar en un combate de boxeo al irlandés Conor McGregor, astro de las artes marciales mixtas. La pelea está prevista para agosto en Las Vegas.



Mayweather (49-0) pondrá fin a su retiro para medirse a McGregor en la T-Mobile Arena.



Dependiendo de las ventas que alcance la transmisión televisiva en la modalidad de pago por ver, ambos contrincantes podrían obtener jugosos ingresos. Pero difícilmente éstos se acercarían a los aproximadamente 200 millones de dólares que Mayweather recibió por la pelea ante Pacquiao.



McGregor y Mayweather hablaron el martes durante una conferencia en Los Ángeles, para promover la pelea. Ambos adversarios se han lanzado agrias críticas, y el irlandés no desperdició la oportunidad de meterse con “Money”.



Mayweather desembolsó un cheque de 100 millones de dólares, aún sin cobrar, por su pelea ante Pacquiao, y lo mostró orgulloso al público.



“Háblale de eso al recaudador de impuestos”, le espetó McGregor.



El estadounidense se negó a hablar de sus impuestos frente a los periodistas. Su abogado en materia fiscal no respondió a un mensaje en que se solicitaban sus comentarios.