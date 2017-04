Gallos Blancos quieren corregir el rumbo frente a Xolos

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El sábado anterior los Gallos Blancos fueron desplumados por unos Zorros que no tuvieron piedad (1-4). Dos derrotas continuas han rezagado al Querétaro en la posición 11 con 15 unidades. Jaime Lozano, técnico queretano, sabe las posibilidades de estar entre los primeros ocho de la tabla aún son grandes, sobre todo si los resultados positivos empiezan a llegar lo más pronto posible.Si bien es cierto que las posibilidades de Liguilla para Querétaro aún son amplias, su estratega es claro al decir que “hay que ver que hay que mejorar, porque los partidos cada vez son menos y si queremos aspirar a la clasificación tenemos que ganar”. Este martes lo intentarán ante el cuadro de Xolos.Por su parte, el fronterizo no vive su mejor momento futbolístico; el pasado fin de semana empató sin goles ente las Águilas. Diego Ramírez, auxiliar de Miguel Herrera confesó que “somos conscientes de que los puntos que dejamos de sumar de local podríamos no recuperarlos”. Por eso, sabe, es fundamental sumar ahora en su condición de visitante.En el duelo que continúa las hostilidades de la jornada 10 en el torneo Clausura 2017, los Gallos de Querétaro reciben la visita incómoda de los Xolos en el estadio Corregidora este miércoles en punto de las 19:00 horas, tiempo del Centro de México.