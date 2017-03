Canta el 'Gallo' en el quinto round

(GH)

Una gran entrada en la Arena Ciudad de México fue testigo de la gran noche que tuvieron los jóvenes mexicanos Juan Francisco ‘Gallo’ Estrada y Luis ‘Panterita’ Nery, quienes quedaron listos luego de noquear a sus enemigos para una pelea de campeonato del mundo.



En el turno estelar de la cartelera, el ex campeón mundial sonorense ‘Gallo’ Estrada aplicó castigo preciso al colombiano Anuar Salas hasta mandarlo a la lona en el quinto asalto en dos ocasiones con sendos ganchos al hígado hasta dejarlo sin respuesta a la cuenta del réferi para decretarse el nocaut al 2:01 minutos.



La pelea fue exigente para Estrada y tuvo sus chispazos el colombiano, pero nada para pensar en una sorpresa ante la calidad del mexicano que respondió siempre de tú a tú y tuvo la oportunidad de dejar en claro que su arsenal boxístico será terrible para cualquiera, incluyendo el mejor libra por libra del mundo Román ‘Chocolatito’ González.



Con el resultado positivo, el ídolo del boxeo mexicano mejoró su marca a 35-2 y 25 KOs por 20-4 y 12 nocauts del colombiano.



En la pelea coestelar, el ascendente peleador tijuanense Luis Nery no tuvo piedad del colombiano Jesús Martínez hasta noquearlo al final de cuatro rounds ante una gran entrada en la Arena Ciudad de México para convertirse en el retador mandatorio de peso Gallo por el Consejo Mundial de Boxeo.



Nery aplicó castigo estratégico a las zonas blandas del colombiano Martínez para bajar su ímpetu y al final logró castigar arriba para dejarlo muy cerca del nocaut en el tercer round, y luego en el cuarto, aunque no logró ponerlo en la lona, la esquina del integrante de las fuerzas armadas colombianas decidió que no continuará, decretándose el nocaut.



Shinsuke Yamanaka, campeón gallo del CMB, será ahora el próximo rival de Nery.