El Sevilla tropieza con Leganés y se aleja del título

El Sevilla igualó una tempranera desventaja, pero no logró remontar el sábado ante Leganés y cosechó un empate por 1-1 de local que compromete sus aspiraciones de pelear la liga española con el Barcelona y el Real Madrid.



El equipo dirigido por el argentino Jorge Sampaoli sigue tercero por la 27ma fecha, ahora con 57 puntos por los 60 del líder Barcelona, que visita el domingo al Deportivo La Coruña, y 59 del Madrid, anfitrión del Betis y también con otro partido pendiente contra el Celta de Vigo.



La jornada empeoró para los andaluces con el triunfo por 1-0 del Atlético de Madrid en cancha del Granada, que mantiene al equipo dirigido por el también argentino Diego Simeone en el cuarto lugar, a cinco unidades de distancia del Sevilla.



"No sería bueno mirar al Sevilla, que pelea el campeonato. Nosotros queremos asegurar antes el cuarto lugar. Recortarle cinco puntos a falta de 11 fechas es demasiado", consideró Simeone.



Un gol de Antoine Griezmann a los 84 minutos le bastó al Atlético para imponerse al antepenúltimo clasificado, que acabó con un jugador menos por la expulsión de Wakaso Mubarak en los descuentos.



Los de Sampaoli encadenaron su segundo cotejo seguido sin ganar ante Leganés, que cobró ventaja gracias a un gol de Gabriel Pires a los tres minutos, pero no logró evitar la igualada de Stevan Jovetic (43).



El equipo madrileño, recién ascendido, ocupa el 16to lugar en la tabla de posiciones con 25 puntos, a seis de la zona del descenso que marca el Granada.



Los sevillistas jugaron con un once inusual, pendientes de la visita el martes al Leicester por el cotejo de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, tras imponerse 2-1 en la ida.



"No hemos hecho un gran partido. Todos somos culpables, pero tenemos que levantarnos cuanto antes, porque el partido del martes es crucial", declaró Jovetic, autor de tres dianas tras incorporarse al equipo andaluz en el mercado invernal.



Sampaoli se mostró igualmente molesto con el desempeño de su equipo.

"Hemos perdido vuelo futbolístico. Me preocupa el funcionamiento. Con este rendimiento nos va a costar mucho pasar en Champions", ponderó el técnico.



El Atlético también recibe al Bayer Leverkusen el miércoles por la Champions con renta de 4-2, antes de enfrentar al Sevilla por la próxima fecha liguera.



"Felices porque nos acercamos al tercer puesto, que es nuestro objetivo", valoró Jorge Resurrección "Koke".



En otros partidos, el Alavés que dirige el también argentino Mauricio Pellegrino ganó 2-1 en cancha del 15to, Málaga, y frustró el estreno de Míchel González en el banquillo local.



El comienzo no fue bueno para el tercer entrenador del curso del equipo andaluz, que encajó el primer gol de Zouhair Feddal a los 39 minutos. El suplente Juankar Pérez niveló a los 71 por el Málaga, y Feddal fue expulsado poco después, pero los visitantes lograron la victoria gracias al tanto de Edgar Méndez en los descuentos, quedando décimos.



Valencia rescató otro empate 1-1 ante el Sporting de Gijón gracias a un tanto de Munir El Haddadi (85), que igualó el previo de Duje Cop (60). Los gijonenses siguen penúltimos.



El arranque fue inesperado para el Sevilla, que enseguida encajó un directo al mentón con el gol del Leganés, después de que Gabriel cazara en el área y con la espuela un cruce desde a derecha de Nabil El-Zhar.



Acto seguido, el asistente pudo clavar el segundo, pero picó fuera del arco un excelente servicio del argentino Alexander Szymanowski, que le dejó mano a mano con Sergio Rico.



Con dominio creciente de la escena, el equipo de Sampaoli finalmente celebró el empate, conseguido por Jovetic mediante hábil sorteo del portero, tras combinar con Vázquez y ganar la espalda a la defensa madrileña.



El técnico movió ficha al descanso, pero tras un buen arranque local, el Leganés volvió a rozar el gol con una volea desviada de Miguel Guerrero, en posición franca.



Los sevillistas, pese a su tesón, no encontraron forma de infiltrar la ordenada defensa de los visitantes, capaces aún de generar dos buenas oportunidades en un intento de globo de Luciano y un disparo cruzado del venezolano Darwin Machís.



Granada puso en aprietos al Atlético en la primera mitad, aunque el equipo de Simeone reaccionó en la segunda, en que acorraló al cuadro andaluz gracias a la activación del también argentino Nico Gaitán en asociación con Griezmann.



El goleador francés remató fuera un servicio del extremo, y Yannick Carrasco también gozó de tres buenas ocasiones ante el mexicano Guillermo Ochoa.



Pero fue un tiro de esquina, donde el Atlético suele ser letal, el que produjo el gol del triunfo visitante, con centro interior de "Koke" para Griezmann, desmarcado en el cabezazo franco para su 13ra diana del campeonato.