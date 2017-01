Fiorentina le gana a Chievo Verona en la Copa Italia

ROMA(AP )

Federico Bernardeschi anotó de penal para darle a Fiorentina una victoria de 1-0 sobre Chievo Verona el miércoles, asegurando a su escuadra un lugar en los cuartos de final de la Copa Italia.



Massimo Gobbi le pisó el pie por detrás a Bernardeschi, quien se tiró al piso y cobró el penal.



Fiorentina, seis veces campeón del torneo, se enfrentará ahora a Napoli, que se impuso a Spezia el martes 3-1.



El campeón actual Juventus enfrentará a Atalanta.



Los demás partidos de octavos de final son: Milan vs. Torino; Inter vs. Bologna; Sassuolo vs. Cesena; Lazio vs. Genoa; y Roma vs. Sampdoria.



En Florencia, ambos equipos terminaron el partido con 10 jugadores. Por la Fiore fue expulsado el delantero argentino Mauro Zárate.