Rey Vargas se quiere comer al Reino Unido

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Rey Vargas promete que se “comerá” al Reino Unido entero. Esto cuando enfrente al británico Gavin McDonnell, de visitante, por el cetro vacante supergallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el 25 de febrero próximo.



“Sé que vamos a su patio, pero no me achico, cuando suba al ring me van a abuchear, pero cuando acabe, me van a aplaudir. No quiero ser un campeoncillo, voy fuerte y mentalizado para todo”, expresó Vargas.



Bajo las órdenes del entrenador Nacho Beristáin, el retador mexicano adelanta que han estudiado a McDonnell para salir con el puño en alto en pelea que se realizará en la Ice Arena, de Hull, Yorkshire.



“Vamos contra un oponente invicto, al igual que yo. El británico es fuerte, sabe moverse, pero no tengo en la mente que me va a pasar por encima, sino todo lo contrario. Lo voy pasar por encima en su propia casa”, enfatizó el retador.



Vargas tiene en la mente acabar con su rival antes de la última campanada. Sin embargo, en caso de llegar a las tarjetas, confía en que los jueces serán parciales.