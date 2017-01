Pumas busca acabar con otra racha negativa

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Después de no poder acabar con la sequía de triunfos en Guadalajara, jugando ante Chivas, las malas rachas no se acaban para los Pumas, ya que el próximo domingo recibe a Cruz Azul , equipo que no pierde en Ciudad Universitaria desde el Apertura 2010 y arrancó con un triunfo el actual torneo.Marco Antonio Palacios, quien acaba de colgar los botines, y Javier Cortés, fueron los anotadores en el más reciente triunfo auriazul en su guarida contra La Máquina, equipo que suma tres victorias y dos empates en ese periodo.Darío Verón, capitán felino guarda calma y confía en salir con el triunfo ante los celestes, “fuimos a Guadalajara a tratar de ganar pero lo positivo es que el equipo se vio bien y creó jugadas de gol, lástima que perdimos el partido; ahora tenemos un duelo duro contra Cruz Azul , donde hay que corregir los errores cometidos ante Chivas y hacer un partido perfecto”.Pero vencer a la escuadra de La Noria no será nada fácil, pues La Máquina lució renovada y sólida en su presentación. “Lo sabemos. Cruz Azul cada temporada se prepara bien y trae refuerzos de calidad, pero pensamos en nosotros así que tenemos que ocuparnos de hacer nuestro trabajo muy bien. A ellos siempre se les da nuestra cancha pero necesitamos los puntos”.Verón descartó que Pumas juegue en desventaja al apostar mucho al empuje de los canteranos; es más, está convencido de que pueden ser vitales para ganar partidos, “el futbol mexicano es competitivo y cualquiera te puede ganar. Los jóvenes que están saliendo tienen personalidad y nos motiva jugar contra Chivas, América, Cruz Azul , creo que es un plus extra para los chicos y lo van a hacer muy bien”.La calidad de los refuerzos chilenos Nicolás Castillo y Bryan Rabello también le agrada al zaguero, “demostraron en el primer partido que saben a dónde llegaron. Pumas es un club grande que siempre tiene que ganar, calificar y buscar salir campeón. Nuestra obligación es la de entrar a ganar, aunque a veces no sale, pero siempre vamos a dejar todo en la cancha”.