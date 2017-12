Eagles ganan su división pero pierden a Wentz

LOS ÁNGELES, California(AP )

Los Eagles de Filadelfia derrotaron el domingo 43-35 a los Rams de Los Ángeles en un partido electrizante, para coronarse en la División Este de la Conferencia Nacional, aunque a un precio potencialmente altísimo: una lesión que los dejaría por largo tiempo sin Carson Wentz.



Wentz lanzó para 291 yardas y cuatro anotaciones, antes de marcharse por la lesión. Dos fuentes cercanas a la situación dijeron a The Associated Press que los médicos del equipo consideran que el quarterback se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.



Las dos personas solicitaron permanecer anónimas, por no tener permiso de divulgar la información.



De confirmarse esa lesión, Wentz se perderá el resto de la temporada y todos los playoffs. Se requerirá una resonancia magnética para conocer la gravedad del problema.



Wentz fue duramente golpeado cuando se lanzaba hacia la zona de anotación, en una jugada que se invalidó por un castigo de “holding”. El mariscal de campo siguió en el terreno y lanzó un pase de tres yardas para que Alshon Jeffery consiguiera el touchdown cuatro jugadas después.



Ello dio la ventaja a Filadelfia (11-2), pero Foles debió reemplazar a Wentz en la siguiente serie ofensiva.



Los Rams (9-4), líderes del Oeste de la Conferencia Nacional, tomaron luego la delantera por 35-31, gracias al segundo acarreo de anotación de Todd Gurley.



Pero Jake Elliott convirtió un gol de campo de 41 yardas, que acercó a los Eagles a 35-31.



Otro gol de campo, de 33 yardas, significó la ventaja en definitiva, después de que Chris Long capturó a Jared Goff para que soltara el balón, recuperado por Rodney McLeod.