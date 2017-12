Última batalla

Las Vegas, Nevada(AGENCIA REFORMA)

No fue la despedida soñada, pero el sonorense Orlando Salido se va con la frente en alto.



En una guerra entre peleadores mexicanos, el "Siri" perdió ayer por nocaut técnico al minuto 1:43 del noveno asalto frente a Miguel "Mikey" Román en el combate estelar en la arena del hotel Mandalay Bay de Las Vegas, Nevada.



Fue una pelea trepidante de principio a fin donde la valentía y garra de Salido volvió a surgir, pero no le alcanzó a un rival como Román, que salió sin respeto y siempre estuvo presionando lanzando muchos golpes.



Luego del combate Orlando Salido anunció su retiro del boxeo.



Salido (45-14, 31 KOs) cayó a la lona en el cuarto, octavo y noveno asalto con los golpes de Román (58-12, 45 KOs), que con el importante triunfo se ganó el derecho de enfrentar al campeón mundial Superpluma del CMB Miguel "Alacrán" Berchelt, quien estuvo presente en el combate, y el promotor Fernando Beltrán anunció esa próxima pelea.



Salido inició bien la pelea poniendo en malas condiciones a "Mikey" al final del primer asalto.



"Ya son muchos años peleando, el tiempo cuesta, siempre di todo, pero ahora fue diferente, ya me voy, se acabó, quiero que me recuerden por esas grandes peleas que tuve", expresó un triste guerrero mexicano.



En otra pelea, el ex campeón mundial Francisco "Bandido" Vargas tuvo un gran regreso al derrotar por decisión técnica en el noveno asalto al británico Stephen Smith, quien sufrió una impresionante herida en su oreja derecha que le impidió continuar en el emocionante combate.