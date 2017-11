Italia en peligro de perderse el Mundial al caer ante Suecia

SOLNA, Suecia(AP )

La presencia de Italia en la próxima Copa Mundial peligra tras sucumbir el viernes 1-0 como visitante ante Suecia en el partido de ida de su repechaje europeo.



Poco después de salir de la banca, Jakob Johansson anotó a los 61 minutos el gol de la victoria sueca, con un remate desde el borde del área que se desvió en Daniele De Rossi.



Tras un saque de banda, Ola Toivonen peinó el balón hacia Johansson y el disparo del volante defensivo sorprendiendo al arquero Gianluigi Buffon.



Los Azzurri generaron escasas ocasiones en el estadio Friends Arena, en las afueras de Estocolmo, y tuvieron suerte de no encajar más goles tras una serie de cobros de tiro libre de Suecia.



Para complicar más la situación de los cuatro veces campeones mundiales, el volante creativo Marco Verratti recibió una tarjeta amarilla y se perderá el duelo de vuelta el lunes en el estadio San Siro de Milán.



La última vez que Italia no se clasificó a un Mundial fue en 1958, cuando el torneo se realizó en Suecia.



Italia no se ha ausentado de una cita importante desde la Eurocopa de 1992.



Aunque no se clasificó a los últimos dos mundiales, Suecia se destacó en las eliminatorias con una victoria sobre Francia y quedó por delante de Holanda en su grupo.



La mejor ocasión de Italia fue con un remate de Matteo Darmian que se estrelló en el poste a los 70.



Suecia no tuvo reparos en imponer el físico contra los visitantes, mientras que el enganche Emil Forsberg fue fundamental al propiciar varias jugadas de peligro.



Al comienzo del segundo tiempo, los italianos incrementaron sus quejas por el juego ríspido de los suecos, reclamando amonestaciones por faltas. Pero el árbitro turco Cuneyt Cakir no se inmutó.



“Tendremos que ser más incisivos. Vamos a tener que dejarlo todo en la vuelta”, declaró el central italiano Leonardo Bonucci.



“Hicieron un partido muy áspero, pero no podemos poner excusas”.