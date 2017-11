Hotel de Las Vegas prohíbe entrada a O.J. Simpson

LAS VEGAS (AP )

O.J. Simpson fue vetado del hotel y casino The Cosmopolitan en Las Vegas, señaló el abogado del ex astro de la NFL.



El abogado Malcolm LaVergne dijo el jueves a The Associated Press que a Simpson se le prohibió el acceso al hotel el miércoles. Negó que Simpson estuviera ebrio o se mostrara agresivo mientras estuvo en el lugar.



LaVergne indicó que Simpson no recibió motivos para ser vetado, y agregó que su cliente contactó al agente encargado de supervisar su libertad condicional el jueves y fue sometido a pruebas de uso de drogas y alcohol, que resultaron negativas.



Eln un comunicado, el hotel declaró que no hace comentarios respecto a sus huéspedes.



Simpson salió en libertad condicional de una prisión de Nevada el mes pasado tras cumplir nueve años tras las rejas por robo armado y asalto con arma de fuego en un intento fallido por recuperar piezas de colección.



Actualmente vive en una comunidad cerrada en Las Vegas.