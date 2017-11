Gimnasta Aly Raisman revela abuso sexual de parte de médico

NUEVA YORK, EU(AP )

La gimnasta olímpica Aly Raisman reveló que se encuentra entre las jóvenes que sufrieron abuso sexual de un ex médico del equipo estadounidense de gimnasia.



Raisman dijo en entrevista para el programa "60 Minutes" que tenía 15 años cuando acudió por primera vez con el médico Larry Nassar, que pasó más de dos décadas trabajando con atletas en el equipo de gimnasia de Estados Unidos. Nassar se encuentra en una cárcel de Michigan a la espera de una sentencia tras declararse culpable de posesión de pornografía infantil.



Raisman, capitana de los equipos que obtuvieron presea olímpica de oro en 2012 y 2016, detalla el abuso en su libro "Fierce", que sale a la venta el martes próximo. La entrevista de Raisman con "60 Minutes" será transmitida el domingo por la noche.



La joven de 23 años es la gimnasta más reciente en señalar que sufrió abuso sexual de parte de Nassar. McKayla Maroney, que ganó dos medallas en los Juegos de 2012 siendo compañera de Raisman, sostuvo el mes pasado que Nassar abusó sexualmente de ella durante años.



Nassar también espera otro juicio por separado bajo cargos de conducta sexual criminal y ha sido demandado por más de 125 mujeres que alegan abuso sexual. Nassar se ha declarado inocente ante los cargos de abuso, y las decenas de demandas civiles presentadas en Michigan se encuentran actualmente en mediación.



En un comunicado, el equipo de gimnasia de Estados Unidos afirmó el viernes que Raisman requirió de "gran valor" para compartir su experiencia personal y se dijo "horrorizado por la conducta por la que Larry Nassar es acusado".



Raisman ha criticado duramente al equipo estadounidense de gimnasia en los últimos meses, en los que exigió un cambio de directiva en la organización al tiempo que abogó por los derechos de los atletas.



El equipo lanzó una revisión independiente de sus políticas luego de las acusaciones contra Nassar y la publicación de un artículo en el periódico Indianapolis Star en agosto de 2016 que ponía en evidencia las acusaciones de abuso sexual crómico presuntamente cometido por entrenadores y personal de algunos de sus más de 3.500 clubes en todo el país.



Nassar empezó a trabajar en el equipo de gimnasia de Estados Unidos como entrenador atlético en 1986 y se convirtió en el médico del equipo nacional en 1996. Renunció a su cargo en 2014 pero siguió formando parte del personal hasta su despido en 2015.



"Las chicas deberían sentir la confianza de poder acudir al equipo de gimnasia estadounidense y decir 'necesito ayuda, requiero terapia. Necesito esto'", aseveró Raisman en una entrevista con The Associated Press y USA Today en agosto, durante los campeonatos nacionales de 2017.