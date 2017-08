Goodell regresa a Nueva Inglaterra después del "Deflategate"

FOXBOROUGH, Massachusetts(AP )

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, asistió el jueves al partido de pretemporada de los Patriots de Nueva Inglaterra.



Es su primer partido en Nueva Inglaterra desde que suspendió al quarterback Tom Brady luego del escándalo por supuestos balones desinflados, conocido como “Deflategate”.



Goodell estaba en la suite de lujo del dueño de los Patriots, Robert Kraft, al incio del juego contra los Jaguars de Jacksonville, de acuerdo con una fotografía que se publicó en Twitter desde la cuenta del periódico The Boston Globe. El portavoz de los Patriots, Stacey James, confirmó a The Associated Press que Goodell asistió al partido.



Goodell suspendió cuatro juegos a Brady luego de que una investigación de la liga concluyó que el quarterback conspiró para utilizar balones con presión de aire por debajo de las reglas en la final de la Conferencia Americana en contra de los Colts de Indianápolis en 2015.



Los fanáticos de los Patriots se unieron en defensa de Brady y arremetieron contra Goodell por la dura sanción que se basó en evidencia dudosa.



De cualquier forma, los Patriots conquistaron el Super Bowl, el quinto de Brady.