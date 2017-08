Edgar Martínez listo para el retiro de su número

SEATTLE(AP )

El puertorriqueño Edgar Martínez está tan ocupado en su empleo actual que se benefició de haber sido notificado con meses de anticipación.



El ex astro de los Marineros de Seattle, y actual coach de bateo del equipo, encontró tiempo suficiente para preparar su discurso para el sábado en la noche, cuando el equipo retire su número 11.



“Significa mucho. Me hace reflexionar sobre mi carrera, reflexionar a esos momentos en los que empecé a jugar y volver al pasado y pensar en las personas que han estado involucradas en mi vida y me ayudaron, y en algunos casos, me guiaron y me enseñaron”, dijo Martínez el jueves. “En esos términos, significa mucho porque son personas que me ayudaron en todos esos años”.



Martínez será el segundo ex jugador de Seattle al que se le retira el número, un honor que fue anunciado en enero. El número de Ken Griffey Jr. fue retirado hace un año, después de su inducción al Salón de la Fama.



Los Marineros tienen estrictos lineamientos para el retiro de números, permitiendo el honor solo si el jugador ha sido electo al Salón de la Fama o ha quedado cerca.



Debido al importante aumento de Martínez en las votaciones de este año al Salón de la Fama, los Marineros actuaron con rapidez para honrar al pelotero más popular en la historia de la franquicia, junto a Griffey.



A pesar de ser algo meramente ceremonial, Martínez cree que podría ayudar a sus credenciales de Salón de la Fama. La votación de Martínez aumentó este año a 58,6% y aún le quedan dos años de elegibilidad. Sería el primer pelotero en desempeñarse principalmente como bateador designado en ser inmortalizado.



“Creo que sí. Ya veremos”, dijo Martínez. “Solo el tiempo lo dirá, pero creo que es algo positivo.



Es lógico que el de Martínez sea el segundo número retirado.



Martínez bateó el doblete del triunfo en el quinto juego de la Serie Divisional de la Liga Americana de 1995 para eliminar a los Yanquis de Nueva York, en lo que es reconocido como el momento cumbre en la historia de la franquicia.



Martínez jugó sus 18 temporadas de Grandes Ligas con los Marineros y es considerado uno de los mejores bateadores diestros de su generación. Concluyó su trayectoria con bateo de .312 y 309 cuadrangulares, además de 1.219 carreras remolcadas. Además, tiene un porcentaje de en base de .418, .515 de slugging y encabezó dos veces a la Liga Americana en porcentaje de bateo y dobletes.



No es casualidad que el premio al mejor bateador designado del año lleve el nombre de Edgar Martínez.