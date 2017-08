Sacudido por caso de Rafa Márquez, Atlas enfrenta al América

CIUDAD DE MÉXICO(AP )

Sacudido por la noticia del supuesto vínculo de su referente Rafael Márquez con el narcotráfico, Atlas de Guadalajara buscará mantener la concentración sobre el césped cuando enfrente con el América el viernes por la cuarta fecha del torneo Apertura del futbol mexicano.



Márquez, el veterano capitán del Atlas y de la selección mexicana, es una de las 22 personas que fueron sancionadas el miércoles por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por supuestos vínculos con un narcotraficante, una noticia que sacudió al equipo hasta la médula por tratarse del ícono de la institución donde comenzó su carrera profesional hace 21 años.



Atlas, que cerró sus entrenamientos el jueves, aún no ha dado postura sobre la situación de Márquez, quien negó estar involucrado con el narcotráfico y afirmó que intentará limpiar su nombre y retomar su carrera.



"Sé que mucha gente está conmigo y no los voy a defraudar. Así como he encarado mi carrera como profesional, hoy en día es mi partido más difícil e intentaré esclarecer esto en cuanto se pueda para ser el 'Rafa' Márquez que ustedes conocen", dijo Márquez el miércoles, al leer un comunicado en las instalaciones del club.



En los tres primeros choques del Apertura el zaguero fue titular y colaboró para que los Zorros sumen seis puntos que los colocan en el quinto puesto de la clasificación, uno por encima de las Águilas, que tienen idéntica cosecha pero una peor diferencia de goles.



América, que para este torneo trajo de vuelta al entrenador Miguel Herrera, llega al partido con los ánimos por las nubes tras superar a Pumas el fin de semana pasado.



Además, los azulcremas ganaron un partido a media semana por la Copa MX ante los Potros UAEM de la segunda división.