Nadal queda eliminado de Wimbledon

PARÍS, Francia(AP)

Primero, Rafael Nadal se recuperó de una desventaja de dos sets. Luego, salió delante de cuatro match points. Sin embargo, el español no pudo librar el quinto.



Después de salir de situaciones complicadas una y otra vez a lo largo de un fascinante encuentro que duró más de cuatro horas y media, Nadal tambaleó repentinamente, perdiendo su saque en el último game y cayendo el lunes 3-6, 4-6, 6-3, 6-4, 15-13 ante el luxemburgués Gilles Muller, 16to preclasificado, en la cuarta ronda de Wimbledon.



La inesperada derrota amplió a seis años la sequía de Nadal sin un lugar en cuartos de final en el All England Club.



El español de 31 años ha ganado dos de sus 15 campeonatos de Grand Slam en Wimbledon, y disputó la final otras tres veces _siendo la más reciente en 2011. Pero desde entonces, las derrotas de Nadal en el máximo torneo de Londres han sucedido en la primera ronda (2013), la segunda (2012, 2015) y la cuarta (2014, 2017).



Todos esos descalabros, a excepción del sufrido el lunes, ocurrieron ante jugadores ubicados en la posición 100 o peor en el ranking mundial. Muller, de 34 años, no es precisamente un asesino de gigantes: Había perdido 22 partidos consecutivos ante rivales que se hallaban entre los cinco mejores del orbe. Y sólo una vez había llegado a cuartos de final en un Grand Slam, en el Abierto de Estados Unidos en 2008.



El siguiente rival de Muller será el croata Marin Cilic, campeón del Abierto de Estados Unidos de 2014.



Los otros cuartos de final en la rama masculina serán: El campeón defensor Andy Murray contra el estadounidense Sam Querrey; el suizo y siete veces campeón Roger Federer ante Milos Raonic, subcampeón de 2016; y Tomas Berdych frente al ganador del choque entre Novak Djokovic y Adrian Mannarino _cuyo duelo de octavos fue pospuesto para el martes dado que se jugaría tras el partido Nadal-Muller.



Por su parte, la española Garbiñe Muguruza dio la otra sorpresa del día en Wimbledon al eliminar a la primera cabeza de serie Angelique Kerber, que sin duda perderá el lugar de honor en el ranking mundial al final del torneo. La estadounidense Venus Williams, cinco veces ganadora de Wimbledon, también sigue adelante.



Muguruza, 14ta preclasificada, avanzó a los cuartos de final al remontar para vencer el lunes 4-6, 6-4, 6-4 a Kerber, que el año pasado cayó ante Serena Williams en la final de Wimbledon.



Con la derrota de la alemana, el primer sitio del ranking mundial quedará en manos de Simona Halep o de Karolina Pliskova.



El segundo lunes en Wimbledon es probablemente el día más ajetreado en el tenis. Todos los partidos de octavos de final se juegan en el All England Club el mismo día, un programa que producirá a los ocho hombres y ocho mujeres que participarán en los cuartos.



Venus Williams, que ganó su último título en el All England Club en 2008, avanzó a los cuartos de Wimbledon al superar 6-3, 6-2 a una Ana Konjuh de 19 años.



Williams juega en el major en cancha de césped por 20ma ocasión en su carrera, y debutó en Wimbledon pocos meses antes que Konjuh naciera.



La estadounidense de 37 años tendrá un duro reto al encarar Jelena Ostapenko, campeona del Abierto de Francia. La letona de 20 años, que el mes pasado ganó su primer título a nivel tour en Roland Garros, derrotó 6-3, 7-6 (6) a la cuarta preclasificada Elina Svitolina.



La rusa Svetlana Kuznetsova no tuvo problemas para superar 6-2, 6-4 a la polaca Agnieszka Radwanska y será la siguiente rival de Muguruza.



Magdalena Rybarikova ganó 6-4, 2-6, 6-3 a la croata Petra Martic para colarse a los cuartos de Wimbledon por primera vez.



La británica Johanna Konta dejó fuera a la francesa Caroline Garcia , la rumana Simona Halep hizo lo propio ante Victoria Azarenka, mientras que la estadounidense CoCo Vandeweghe superó a la danesa y quinta preclasificada Caroline Wozniacki.