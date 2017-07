Muguruza elimina a Kerber de Wimbledon; Venus avanza

LONDRES(AP )

La española Garbiñe Muguruza dio la sorpresa del día en Wimbledon al eliminar a la primera cabeza de serie Angelique Kerber, que sin duda perderá el lugar de honor en el ranking mundial al final del torneo.La estadounidense Venus Williams, cinco veces ganadora de Wimbledon, también sigue adelante.Muguruza avanzó a los cuartos de final al remontar para vencer el lunes 4-6, 6-4, 6-4 a Kerber, que el año pasado cayó ante Serena Williams en la final de Wimbledon.Con la derrota de la alemana, el primer sitio del ranking mundial quedará en manos de Simona Halep o de Karolina Pliskova.Venus Williams, que ganó su último título en el All England Club en 2008, avanzó a los cuartos de Wimbledon al superar 6-3, 6-2 a una Ana Konjuh de 19 años.Williams juega en el major en cancha de césped por 20ma ocasión en su carrera, y debutó en Wimbledon pocos meses antes que Konjuh naciera.La estadounidense de 37 años tendrá un duro reto al encarar Jelena Ostapenko, campeona del Abierto de Francia. La letona de 20 años, que el mes pasado ganó su primer título a nivel tour en Roland Garros, derrotó 6-3, 7-6 (6) a la cuarta preclasificada Elina Svitolina.Svetlana Kuznetsova no tuvo problemas para superar 6-2, 6-4 a Agnieszka Radwanska y será la siguiente rival de Muguruza.Magdalena Rybarikova ganó 6-4, 2-6, 6-3 a la croata Petra Martic para colarse a los cuartos de Wimbledon por primera vez.El segundo lunes en Wimbledon es probablemente el día más ajetreado en el tenis. Todos los partidos de octavos de final se juegan en el All England Club el mismo día, un programa que producirá a los ocho hombres y ocho mujeres que participarán en los cuartos.Andy Murray enfrenta a Benoit Paire en la Cancha Central, y les seguirá Roger Federer.Johanna Konta tiene un compromiso en la Cancha Uno, donde luego jugará el español Rafael Nadal y después Novak Djokovic.