Gaviria gana su segunda etapa en el Giro

MESSINA, Italia(AP )

El colombiano Fernando Gaviria se impuso en un sprint grupal y consiguió el miércoles su segunda victoria en el Giro de Italia.



Gaviria, ganador de la tercera etapa el domingo en Cerdeña, superó a Jakub Mareczko en el tramo final de la ruta sinuosa de 159 kilómetros desde Pedara hasta Messina para adjudicarse la quinta etapa en 3 horas, 40 minutos, 11 segundos.



“Estoy contento con estas dos victorias, las piernas me respondieron como quería”, comentó el colombiano de 22 años. “El triunfo no es solo mío, es de todos lo que me respaldan, y de mi familia que está aquí”.



El compañero de Gaviria en el equipo Quick-Step, Bob Jungels, conservó la maglia rosa en la clasificación general. Le siguen Thomas Geraint y Adam Yates.