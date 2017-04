Arsenal cae humillado ante Crystal Palace

LONDRES, Inglaterra(AP )

Arsenal volvió a pasar penurias como visitante, al sufrir el lunes una derrota humillante por 3-0 ante Crystal Palace, un equipo amenazado por el descenso, con lo que se alejó de los puestos que conceden boletos para la próxima Liga de Campeones.



El Palace explotó las debilidades y la falta de liderazgo en la zaga del Arsenal, y marcó a los 18 minutos por medio de Andros Townsend, antes de que los volantes Yohan Cabaye y Luka Milivojevic —de penal— aportaran las otras dianas en el segundo tiempo.



Los "Gunners", que han recibido tres goles en sus últimos cuatro compromisos en patio ajeno, han perdido todos esos duelos.

Permanecieron en el sexto puesto, a siete puntos de los primeros cuatro, cuando restan ocho fechas.



"Todo lo que podemos hacer es disculparnos", comentó el extremo del Arsenal, Theo Walcott. "Pienso que ellos desearon más la victoria. Uno podía adivinarlo y sentirlo desde el saque inicial".



Fue otro pasaje vergonzoso para el técnico del Arsenal, Arsene Wenger, quien sopesa si firmará una extensión de contrato con un club al que ha dirigido desde 1996. Los hinchas del Arsenal han pedido un cambio de entrenador.



Durante el segundo tiempo del partido en el Selhurst Park, varios seguidores del Arsenal corearon "no merecen usar esa camiseta". Y los dirigidos de Wenger carecieron de combatividad y organización.



"Entiendo que nuestros seguidores están muy descontentos", indicó Wenger. "Cada derrota nos preocupa mucho. He dirigido más de mil partidos con el Arsenal y no estamos acostumbrados a perder así".

Sobre su propio futuro, el estratega comentó "me siento decepcionado y decidido a enderezar las cosas".



"Esta noche, yo no genero la preocupación, sino el haber perdido un partido importante".



Palace consiguió su quinta victoria en seis partidos, con lo que se alejó a seis unidades de la zona de descenso. Así, crecieron las probabilidades de que Sam Allardyce se siga jactando de que jamás un equipo dirigido por él haya descendido de la Premier.



"Parece que él ha hecho otra vez su magia", dijo Townsend. "Una victoria increíble. Los chicos están llenos de confianza por ahora".

Arsenal es la cara opuesta de la moneda. Ha ganado sólo dos de sus últimos ocho cotejos de liga.