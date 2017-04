EU, México y Canadá presentan candidatura conjunta para Mundial

(AP)

Estados Unidos, México y Canadá presentaron el lunes su candidatura conjunta para organizar la Copa Mundial de fútbol de 2026, el torneo en el que la FIFA expandirá a 48 el número de selecciones participantes.



El anuncio fue hecho en una rueda de prensa este lunes desde el mirador de la Torre de la Libertad, que se elevó en el lugar de las Torres Gemelas del World Trade Center en el extremo Sur de Manhattan.



Sunil Gulati, líder de la federación estadounidense, y sus colegas de México, Decio de María, y Canadá, Victor Montagliani, encabezaron la actividad. Montagliani también es el presidente de la Concacaf.



Se trata de un anuncio que era ampliamente esperado, inclusive desde antes de la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Pero Gulati descartó cualquier preocupación de que el proyecto sea vea afectado por el decreto de Trump — frenado desde entonces en los estamentos judiciales estadounidenses — que suspende la emisión de visas a ciudadanos de seis países y clausura temporalmente el programa de refugiados, lo que afecta a ciudadanos de Irán, Siria, Somalia, Sudán, Yemen y Libia.



El otorgamiento de la sede se tomará en mayo de 2020, en medio de una campaña presidencial en Estados Unidos y en la que Trump buscaría un segundo mandato de cuatro años.



"El presidente Trump apoya con plenitud y nos alentó a presentar esta candidatura conjunta. Está especialmente complacido que México sea parte de esta candidatura conjunta", recalcó Gulati durante la conferencia de prensa.



Sería el primer Mundial en la región desde la edición de 1994, cuando el certamen se disputó en nueve sedes de Estados Unidos. México fue anfitrión en 1986 y 1970.



La Concacaf parte como amplia favorita para 2026, cuando la máxima cita del fútbol se expandirá de 32 países a 48.



El plan es de 60 partidos en territorio estadounidense, mientras que México y Canadá albergarían 10 duelos cada uno. Además, una vez alcanzada la ronda de cuartos de final, el certamen no saldría de Estados Unidos.



Otro factor que inclinaría la balanza a favor de la Concacaf es que la FIFA descartó el año pasado que Europa y Asia puedan presentar candidaturas para esa edición debido a que esas confederaciones albergarán los dos mundiales previos: Rusia 2018 y Catar 2022.



Se cree que África no cuenta con las condiciones de presentar una candidatura. En cuanto a Sudamérica, la mira estaría puesta en 2030 para realizar un torneo que coincidiría con el centenario de los mundiales.



El mes pasado, la FIFA reveló un plan en el que las plazas de la Concacaf se duplicarán, de tres a seis. Los tres coanfitriones recibirían tres.



Actualmente, la Concacaf cuenta con tres boletos directos y el cuarto dirime un repechaje con un rival de otra confederación.



México se ha clasificado a todos los Mundiales desde 1994, mientras que Estados Unidos no falta a ninguno desde 1990. Canadá participó por última vez en 1986.



Estados Unidos perdió ante Catar en la puja por la sede de la edición de 2010. El Mundial de 1994, pese a que se disputó con 24 equipos, se mantiene como el que más concurrencia tuvo en la historia, superando los 3,5 millones. También registró la mayor concurrencia promedio (68.991 por partido).



Aunque se teme que un Mundial con 48 partidos puede mermar la calidad, se da por descontado que —al montarlo en Norteamérica— podría ser el torneo que más ingresos genere en la historia de la máxima cita del fútbol.



Sería el segundo Mundial con múltiples sedes. El primero se realizó entre Corea del Sur y Japón en 2002.