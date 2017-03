EU remonta y vence a Colombia en Clásico Mundial

MIAMI, Florida, EU(AP )

Adam Jones pegó el sencillo del triunfo con dos outs en el décimo inning y Estados Unidos remontó una desventaja de dos carreras para vencer el viernes 3-2 a Colombia en el primer partido de ambos equipos en el Clásico Mundial de Beisbol.



Los estadounidenses mejoraron su marca total en el Clásico a 11-10. No lograron avanzar a la final en las tres ediciones anteriores y ahora se medirán con República Dominicana, el campeón defensor.



"Espero que este triunfo reste un poco de presión y que nos podamos relajar un poco", comentó el manager estadounidense Jim Leyland.

"Uno no se relaja ante República Dominicana, pero al menos los chicos se sienten bien por haber conseguido un triunfo así".



El abridor por Estados Unidos, Chris Archer, retiró en orden a los 12 bateadores que enfrentó. Archer, que llega luego de una temporada de 9-19 con Tampa Bay, ponchó a tres y sólo requirió de 41 lanzamientos para cubrir cuatro innings.



Leyland decidió bajarlo del montículo mucho antes de que alcanzara el límite de 65 lanzamientos establecido para juegos de la primera ronda.



El abridor colombiano José Quintana también lució dominante al mantener a los estadounidenses sin hit hasta que Brandon Crawford pegó un sencillo con dos outs en la sexta entrada. Quintana luego salió del encuentro tras realizar 63 lanzamientos, y la ventaja de 2-0 de Colombia pronto desapareció.



William Cuevas permitió una carrera con doblete de Jones y cometió un wild pitch que aportó la anotación del empate en el sexto episodio.



Con un out en el décimo inning, Christian Yelich y Crawford negociaron pasaportes ante Guillermo Moscoso, y ambos avanzaron con una roleta. Los 22 mil 580 ruidosos aficionados se pusieron de pie cuando Jones bateó una línea en cuenta de 0-2 y fue felicitado por sus compañeros.



Pat Neshek recetó un ponche a Jesús Valdez con dos en base para terminar con la amenaza de Colombia en la novena entrada. Tyler Clippard trabajó en la 10ma con un embasado por boleto y se apuntó la victoria.



Los estadounidenses sólo conectaron seis hits.



Marcus Stroman está anunciado para abrir por Estados Unidos ante el dominicano Edinson Vólquez ante un lleno total en el sábado por la noche. Los dominicanos ganaron su primer juego del Clásico el jueves sobre Canadá.



Los colombianos debutaban en el Mundial luego de clasificarse por primera vez y tomaron ventaja de 2-0 con tres dobletes consecutivos con dos outs en el quinto rollo frente a Mychal Givens.



Valdez fue el primero que tocó base por Colombia, y Adrián Sánchez y Mauricio Ramos lo siguieron con imparables impulsores de carrera.

El jardinero central colombiano Tito Polo brindó una gran actuación defensiva, al realizar atrapadas corriendo e impidió que Jones e Ian Kinsler pegaran extrabases. Se lanzó para realizar otra atrapada en una línea de Nolan Arenado con la pizarra empatada y dos en base para terminar el octavo inning.



Los colombianos tuvieron una oportunidad de romper el empate de 2-2 con dos corredores y un out en el octavo episodio, pero el tercera base de Guante de Oro Arenado puso fin al inning con jugada de doble matanza.



Aun así, el manager colombiano, Luis Urueta, consideró bueno el debut.



"El final no fue bueno", indicó. "Pero esto muestra lo que es el beisbol colombiano".