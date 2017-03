Fue la noche más triste de mi carrera: Roberto Osuna

GUADALAJARA, Jalisco(SUN)

La madrugada del 10 de marzo jamás la olvidara Roberto Osuna. El cerrador de la selección mexicana de Beisbol declaró que fue la "peor noche de su carrera" al dejar ir la ventaja que tenía su novena y caer con Italia en el Clásico Mundial.



El pitcher sinaloense sostuvo que se siente avergonzado por la actuación que tuvo y que no tiene ninguna excusa. "Es vergonzoso. Es una noche que no me imaginaba. Hasta me siento mal porque yo no vine hacer esto al equipo, vine a ayudar", comentó Osuna.



El derecho cargó con la derrota de México al no sacar ni un out en la novena entrada y permitir cinco carreras con las que Italia dejó tendidos sobre el terreno a México. "No me salieron las cosas. Me sacaron el juego. México es todo para mí y está noche es la más triste de mi carrera".



Roberto fue respaldado por todos sus compañeros y sostuvieron que deberán jugar el resto de los encuentros como el séptimo juego de la Serie Mundial.