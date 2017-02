"Checo Pérez", en contra de los muros

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Poseedor de una larga historia marcada por una filosofía de nación conciliadora, México lanza un mensaje de unidad a través del que invita a crear puentes, no barreras.



De la mano de uno de los mexicanos más reconocidos en el deporte, Sergio Pérez, se llevó a cabo una sesión fotográfica bautizada como #BridgesNotWalls (#PuentesNoParedes) con la que se invita a sumar voluntades para poner el nombre de nuestro país en alto.



Este llamado surge como parte de una invitación abierta a todo el mundo para que vivan el Gran Premio de México 2017.



Esta no es la primera vez que el piloto mexicano aparece para defender a México.

En noviembre, cuando Donald Trump fue electo presidente de los Estados Unidos, la marca de gafas Hawkers, que patrocinaba a Checo Pérez, lanzó un tuit con una imagen de unos de sus lentes con la frase: “Mexicanos, pónganse estos lentes para que no se les noten los ojos hinchados mañana en la construcción del muro”.



Ante la burla, el volante azteca decidió cortar toda relación con la marca española.