Ex futbolistas aprueban y reprueban Mundial de 48 equipos

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Para Manuel Negrete, ex mundialista con México en 1986, con quien llegó a los Cuartos de Final y realizó uno de los goles más bellos en la historia de los Mundiales, al marcar con una espectacular tijera un tanto ante Bulgaria en los Octavos de Final, la decisión de aumentar los equipos que participarán en el Campeonato del Mundo de 2026, de 32 a 48, es benéfico y se pueden dar sorpresas.



“Pues va a ser algo benéfico para los equipos que nunca van, sin la ilusión de poder clasificar en algunos continentes, entonces ahora habrá oportunidad para muchos equipos que jamas habían ido a un Mundial. Hay que ver la cosa positiva, quizá en las primeras rondas si el nivel sea medio bajo, pero finalmente siempre sobresalen los mejores equipos, podría darse una sorpresa, como Islandia en la pasada Eurocopa, que mostró buenas cosas y pudo asistir gracias al aumento de equipos”.



Acerca de si esto dificultará a la Selección Mexicana aún más, su pase a los “soñados” Cuartos de Final, el ex jugador del Atlante y Pumas, entre otros, destacó que “Cuando inicias un proceso de eliminatoria, tienes que pensar que te vas a enfrentar a los mejores equipos, que tienes que llegar mejor preparado; y eso del quinto partido, no hay que verlo con pesimismo, no pensar que no llegaremos al quinto partido porque habrá mayor competencia”, aseguró Negrete.



Por su lado, Fernando Quirarte, también mundialista con México en 1986 y autor de un tanto en la justa contra Bélgica en la ronda de Grupos, reprueba la decisión que ha tomado la FIFA, pues es claro al comentar que todo este aumento es más por un interés económico que futbolístico.



“El aumento de equipos para el Mundial me parece una decisión desafortunada de este señor (Gianni Infantino), porque esto le va a restar calidad a la competición; claro que estoy a favor de que vayan más selecciones, sin embargo, se le pierde mucha calidad a este torneo. El tener mayor cantidad de selecciones es la búsqueda de otros intereses (económicos) que no van con lo futbolístico”.