Vené charla con sus lectores

La sapiencia de más de 60 años de experiencia dentro del beisbol fue el tema principal durante la charla que ofreció la noche de ayer el periodista de origen venezolano Juan Vené.



El experto en el rey de los deportes se hizo presente en el Centro Delta de esta Casa Editorial y compartió con el público sus conocimientos, que ha adquirido con el paso de los años.



Los invitados no tardaron en hacerle llegar sus comentarios y dudas sobre temas actuales o de interés general pertenecientes a este deporte, y escuchar el punto de vista del experimentado periodista poseedor de la columna En la pelota, que se publica diariamente en



EL IMPARCIAL.



Como uno de los encargados de votar por los peloteros que buscan ser exaltados Salón de la Fama del Beisbol en Cooperstown, Vené considera que Fernando Valenzuela no tuvo los méritos necesarios como lanzador para ser ingresado como uno de los inmortales.



"Lanzó buen beisbol durante dos años, no más; una carrera así no da pie para el Salón de la Fama, hay que tener por lo menos 10 años de consistencia para merecer los votos que se necesitan para entrar", aseguró.



Otro de los comentarios dirigidos hacia el de origen sudamericano fue la utilización del bateador designado en el beisbol actual y dijo no estar de acuerdo con ello, debido a su inoperancia en un lineup.



"Ha sido una discusión permanente por muchos años, sinceramente para mí en el beisbol, es como un tercero dentro de la alcoba matrimonial; es decir, estorba, no hace nada", declaró.



Juan Vené vino a Hermosillo a afinar los últimos detalles de su vigésimo libro, que titulará "70 años de periodismo", de los cuales ha dedicado la gran mayoría al deporte de sus amores.