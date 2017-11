Natalia Botello Premio Nacional del Deporte orgullo de BC

TIJUANA, Baja California(GH)

La esgrimista bajacaliforniana Natalia Botello, detalló como se sintió cuando le avisaron que había ganado el Premio Nacional del Deporte 2017, de la Comisión Nacional de Cultura Física (Conade), en la categoría de deporte amateur.



“Mi mamá estaba cocinando, mis datos estaban fallando, me enviaron un mensaje, cuando se cargo empecé a leer, y decía ‘Natalia Botello y otra deportistas, han sido ganadores del premio nacional’, me quede en shock, no me lo esperaba, tenía todas las posibilidades, pero había muy buenos deportistas nominados”, dijo la sablista.



Natalia tiene 15 años, su siguiente competencia va a ser una Copa del Mundo Juvenil en Dormagen, Alemania.



Más información mañana en la edición impresa.