Diego Reyes y Héctor Herrera, involucrados en los Paradise Papers

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

De acuerdo con la investigación publicada el pasado lunes por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, Paradise Papers, dos jugadores mexicanos habrían estado inmiscuidos en la creación de estructuras financieras en Malta.Hoy, de acuerdo a documentos obtenidos por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, revelaron que los jugadores involucrados son Héctor Herrera y Diego Reyes, ambos elementos del Porto.De acuerdo al reporte de MCCI, los jugadores del Porto crearon estructuras financieras en Malta que les han permitido pagar un bajo impuesto del 5%; al recibir dinero del extranjero el gobierno de Malta sólo aplica esa cifra de sus impuestos.'HH' creó dos 'empresas de papel' en el país europeo que reciben dinero por derechos de imagen de jugador, aseguró el portal de Mexicanos contra la Corrupción.Por su parte, Diego Reyes creó una empresa llamada “Nemo Limited” la cual recibe los pagos por derechos de imagen del jugador ex americanista.Tanto Héctor Herrera como Diego Reyes se encuentran concentrados con la Selección Mexicana en Bruselas para enfrentar mañana a su similar de Bélgica.De acuerdo con la investigación publicada el pasado lunes por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, Paradise Papers, dos jugadores mexicanos habrían estado inmiscuidos en la creación de estructuras financieras en Malta.De acuerdo a documentos obtenidos por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, se reveló que los jugadores involucrados son Héctor Herrera y Diego Reyes, ambos elementos del Porto.De ser hallados culpables, Diego Reyes y Héctor Herrera podrían perder su sitio en la Selección Mexicana. Por ende, se quedarían sin Mundial."Aún las autoridades mexicanas como el Sistema de Administración Tributaria y la Procuraduría General de la República tienen que ver si hay algún problema en el pago de impuestos", afirma el abogado Ricardo Galicia."No habría para ellos una desafiliación, porque no están en México. (Quedar fuera del Tri) sería por mutuo acuerdo", agrega el litigante.Herrera y Reyes fueron señalados en los Paradise Papers por "crear estructuras financieras en Malta que les han permitido casi no pagar impuestos en ese país".