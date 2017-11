Niegan nuevamente apelación a Ezekiel Elliott; reinstalan suspensión de 6 juegos

EU(Tomada de ESPN)

El corredor de los Dallas Cowboys Ezekiel Elliot tendrá que comenzar a cumplir sus seis partidos de suspensión, de manera inmediata, según informó ESPN El Segundo Circuito de la Corte de Apelaciones en Nueva York rechazó este jueves la petición de Elliott para recibir otro amparo/restricción al castigo impuesto por la NFL por supuesta violencia al código de violencia doméstica de la liga.“Tras la debida consideración, se ORDENA que la petición del apelante de una medida cautelar pendiente de apelación sea NEGADA porque el apelante no ha cumplido con la norma requerida“, escribió en su decisión Catherine O’Hagan Wolfre, en nombre del Segundo Circuito de la Corte de Apelaciones.Elliott estuvo presente en la audiencia de este jueves, que duró menos de dos horas. El corredor de los Cowboys podrá seguir su demanda por daños y perjuicios contra la liga, pero tendrá que hacerlo ya suspendido.Las preguntas por parte de los jueces no parecían favorecer a ninguno de los bandos. Hubo muchas preguntas acerca del Artículo 46 del Contrato Colectivo con los Jugadores (CBA, por sus siglas en inglés), sobre el testimonio de Lisa Friel/Kia Roberts y por qué la NFL necesitaba desesperadamente mantener la suspensión durante la apelación.Elliott dijo que peleaba por su nombre luego de que la NFL decidiera suspenderlo por seis partidos por violar la política de conducta con lo que la liga creyó que había evidencia necesaria de que él había cometido violencia doméstica contra su ex novia Tiffany Thompson en julio de 2016.La NFL anunció el castigo de Elliott desde el 11 de agosto pasado y se suponía que debería cumplirlo durante los seis primeros partidos de temporada. Pero con base en apelaciones y amparos, Elliott fue capaz de jugar hasta el domingo pasado. En la actualidad, es el segundo corredor con más yardas por carrera en la temporada, 783 yardas en ocho partidos.El Segundo Circuito de la Corte de Apelaciones de Nueva York informó también que la próxima cita para el juicio de apelación contra el castigo de la NFL hacia Elliott será el 1 de diciembre.Eso significa que Elliott faltará al menos a los próximos cuatro juegos contra los Atlanta Falcons, Philadelphia Eagles, Los Angeles Chargers y Washington Redskins. Si el castigo sigue después de la siguiente audiencia, tampoco podrá enfrentar a los New York Giants y Oakland Raiders.