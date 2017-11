El que no corre no juega: David Moyes, nuevo técnico de 'Chicharito'

(SUN)

Las cosas no se ponen nada fácil para el mexicano Javier 'Chicharito' Hernández. El atacante tiene nuevo entrenador en el West Ham de Inglaterra, David Moyes, un conocido del surgido en Chivas durante su paso en el Manchester United.



Con Moyes al frente de los 'Red Devils', Hernández fue relegado a la banca y tuvo muy pocos minutos, cosa que puede pasar si el estratega inglés no confía en él después de la mala temporada por la que están pasando los 'Hammers' en la Premier League.



"El que no corre no juega", mencionó Moyes en conferencia de prensa.



Hernández Balcazar se encuentra ahora concentrado con la Selección Mexicana de cara a los amistosos frente a Bélgica y Polonia; sin embargo, tendrá una tarea difícil en su regreso a Inglaterra.