Jugadores de la Selección, a evitar sufrir alguna tarjeta roja

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Último juego del hexagonal final para México. Pero qué juego, nada menos que contra uno de los rivales más acérrimos de la zona: la selección de Honduras.



El Tri, del seleccionador Juan Carlos Osorio, ya no tiene nada que buscar, más allá de la gloria de romper marcas, pero fuera de eso, se tendrá que cuidar mucho si es que quiere llegar con equipo completo para la Copa del Mundo.



No se habla de cuidar las piernas, sino de evitar las tarjetas en la recta final de la eliminatoria de Concacaf.



Si hay una expulsión en el juego contra los catrachos, la suspensión, sea cual sea, se pagará en la Copa del Mundo Rusia 2018, no en la siguiente eliminatoria, lo que afectaría sensiblemente todo un plan de trabajo, y hasta le podría costar a ese futbolista ser convocado.



--¿Lección aprendida?



Esto ya sucedió en un Mundial anterior. Rumbo a Corea y Japón 2002, Jesús Arellano fue expulsado en el último juego mundialista, lo que derivó a que no pudiera jugar los primeros partidos de la Copa del Mundo, lo que molestó mucho al entonces técnico Javier Aguirre.



Así que ahora los jugadores del Tricolor deben cuidar mucho las entradas a destiempo, las reclamaciones al cuerpo arbitral y algún connato de bronca, porque bien pueden provocar una expulsión.



En el caso de que reciban una tarjeta amarilla y ésta sea la segunda en el hexagonal, la suspensión que esto acarrea no se pagará en el Mundial.