Jorge Luis Pinto le exige a Concacaf que le responda

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Y las lanza "con fundamentos, porque ahí tengo los videos y si quieren se los presto".



La primera... ¿Porqué (Roberto) García Orozco le ha pitado tantos partidos a Panamá? ¿Por qué cada vez que tenemos ventaja, alargan los tiempos de los partidos? Y ¿Por qué cuándo vamos abajo, acortan los tiempos? Quiero que lo Concacaf me responda por qué".



Y al hablar sobre la crisis que se vive en el arbitraje de la zona, el colombiano refirió, "los medios mexicanos han dicho que sus árbitros no deben ir al Mundial, eso lo dicen ellos, por algo será. Es verdad que es hora de qué se haga algo".



-¿Hay persecución contra Honduras o Pinto?



"No voy a caer en ese juego, y estoy viejo para eso. Después del partido, hablamos".