Con Mayweather nunca se sabe

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

En Las cuatro conferencias de prensa que hicieron, Floyd Mayweather insultó a su rival, Connor McGregor, por las escasas cualidades que posee, dijo, arriba de un ring de boxeo. Pero ahora el estadounidense afirmó que el irlandés tiene ventaja.



Mayweather declaró que los casi dos años qué pasó en el retiro lo hicieron perder un paso respecto a McGregor.



"Perdí un paso. En el papel él [Connor McGregor], tiene ventaja", apuntó el peleador de 40 años.



La entrevista que concedió Mayweather a ESPN en Estados Unidos fue tomada por varios analistas como una estrategia para elevar la venta de boletos que hasta ahora no ha sido como se esperaba.



De acuerdo con el sitio Vivid Seats, el precio promedio de reventa de las entradas para la función del 26 de agosto es de 3 mil 684 dólares, un 5% menos de lo que se cotizaron para la pelea entre Mayweather y Manny Pacquiao.



"Hablé con Al Haymon y le dije que no voy después del 26 de agosto. Es mi última pelea. No podía dejar una oferta especial para salir de algo que yo llamé vacaciones", sostuvo Mayweather.