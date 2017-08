Maddon respalda a los hispanos en su pueblo natal

SAN FRANCISCO(AP )

El manager de los Cachorros, Joe Maddon, aseguró que no tuvo malas intenciones hacia su pueblo natal en Pennsylvania cuando dijo que los residentes de Hazleton tienen que ser más receptivos con la población hispana de la ciudad.



Maddon afirmó que no se disculpará, porque no cree que dijo nada incorrecto. El manager de los campeones de la Serie Mundial ayudó a crear un centro comunitario en Hazleton.



“Obviamente se trata de que mencioné la palabra ‘morir’ en mi comentario, y lo único que quise decir es que me sorprende que más gente no haya entendido que lo que estoy tratando de hacer es animar a la gente de mi pueblo para que se sumen a este movimiento positivo”, dijo Maddon antes de un partido el martes contra San Francisco.



“Y que entiendan que si deciden no sumarse, es un cambio que de todas maneras sucederá cuando ya no estén. Eso es lo único que quise decir con eso. Eso es todo, así que no tengo nada por qué disculparme, no tuve mala intención”.