Sin pretextos

San Diego, California()

Con un plantel que no ha sido probado y totalmente distinto al que disputó la Copa Confederaciones de Rusia, México saldrá a defender el título de la Copa de Oro inmerso en la polémica por la suspensión de su entrenador Juan Carlos Osorio y las dudas sobre la capacidad del equipo.



Osorio, quien fue criticado tras perder 4-1 ante Alemania en las semifinales de la Confederaciones y luego por sucumbir ante Portugal en la lucha por el tercer puesto, no estará en el banquillo del "Tri" a lo largo del torneo al ser suspendido por la FIFA con seis juegos por su conducta con los árbitros en el choque ante los lusos.



El saber cómo responderá México ante la ausencia del estratega colombiano es sólo una de las interrogantes en torno a este equipo mexicano que en su mayoría está conformado por jugadores que militan en la liga local y que no fueron considerados para la Confederaciones.



"Aquí hay jugadores que se van ganando un lugar para los partidos definitivos y que pueden competir a los elementos de la Confederaciones; lo que buscamos es sacar de cuatro a seis jugadores de estos que para el Mundial puedan pelear una posición", explicó Pompilio Páez, asistente de Osorio y quien lleva un mes trabajando con el grupo que se presentará hoy ante El Salvador. Páez estará en el banquillo ante la ausencia del timonel colombiano.



En el plantel mexicano destaca la presencia del portero Jesús Corona, quien estuvo en el Mundial pasado aunque no jugó, del zaguero Jorge Torres Nilo, mundialista en Sudáfrica 2010 y de Rodolfo Pizarro, quien participó en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.



Para ganar el torneo, México deberá hallar la forma de suplir la baja del delantero Alan Pulido, que sufrió una lesión de brazo derecho en el partido de preparación ante Paraguay y quedó fuera del torneo.



El lugar de Pulido será ocupado por Erick "Cubo" Torres, que recibe una oportunidad más de probar que puede aportar al "Tri".