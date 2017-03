Investigará Disciplinaria agresiones a árbitros en Copa MX

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) dio a conocer que abrió de oficio dos procedimientos de investigación entre jugadores y cuerpos arbitrales.El primero, en relación al encuentro Toluca vs. Morelia y el segundo en torno al partido Tijuana vs. América.Ambos juegos correspondientes a los Octavos de Final de la Copa MX Clausura 2017.El proceso de investigación comprende el derecho de audiencia tanto de jugadores, como del cuerpo arbitral de cada partido.Después de escuchar a todas las partes involucradas, esta Comisión determinará lo conducente de acuerdo a lo que establecen nuestros reglamentos.En el partido Toluca contra Morelia, tras una falta contra un jugador moreliano, el árbitro Miguel Ángel Flores expulsa por segunda tarjeta amarilla a José David Méndez quien, molesto, jala al nazareno que pide no lo toque; dicha sanción también fue reclamada por el arquero choricero Alfredo talavera que se gana la amarilla y tras insistir en reclamos le sacan la roja.En las protestas de los Diablos, Enrique Triverio también reclama y llega a empujar a Flores, quien sin pensarlo expulsa al choricero.Al final Toluca quedó con ocho jugadores y eliminado de la Copa en penales.La otra investigación de la Disciplinaria es sobre la expulsión del americanista Pablo Aguilar quien, tras finalizar el encuentro en el que fueron eliminados por los Xolos de Tijuana, llegó a encarar al árbitro Fernando Hernández Gómez y aparentemente lo empuja y le da un cabezazo, por lo que le saca la tarjeta roja.Tras la cédula arbitral, Aguilar sólo fue reportado por conducta violenta.