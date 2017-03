FIFA advierte a EU: Permitir ingreso de todos para mundial

LONDRES, Inglaterra(AP )

El presidente de la FIFA Gianni Infantino le advirtió el jueves al gobierno estadounidense que para poder postularse como anfitrión del Mundial de 2026, debe permitir la entrada irrestricta a jugadores, funcionarios y espectadores.



La advertencia surge tras un nuevo decreto del presidente Donald Trump que suspende el otorgamiento de visas a ciudadanos de seis países y clausura temporalmente el programa de refugiados, lo que afecta a ciudadanos de Irán, Siria, Somalia, Sudán, Yemen y Libia.



Aunque faltan nueve años para ese evento, la FIFA estima que las postulaciones empezarán el año entrante y que la decisión se tomará en el 2020.



"Obviamente, al igual que cualquier otro evento de la FIFA, todo equipo -- incluyendo los partidarios y los funcionarios de ese equipo -- que se clasifique para un Mundial, tiene que tener acceso al país anfitrión, de lo contrario no hay Mundial", expresó Infantino.



Agregó: "Los requisitos son claros, y cada país podrá tomar su propia decisión si quiere postularse o no, en base a esos requisitos. Eso no tiene nada que ver con Estados Unidos, es un criterio general en el deporte".



Infantino, sin embargo, evitó criticar directamente las políticas del presidente Trump.



"El señor Trump es el presidente de los Estados Unidos de América, y en ese sentido, por supuesto, le tengo el mayor respeto a su cargo", dijo Infantino tras una serie de reuniones de la FIFA en Londres. "Él es el responsable, junto con su equipo de gobierno, de tomar las decisiones que sean las mejores para su país. Es por eso que fue elegido".



La FIFA recientemente tuvo que lidiar con un problema derivado de la decisión de un país de restringir el otorgamiento de visas para poder asistir a un evento de la organización.



El Congreso de la FIFA en mayo ha sido trasladado de Kuala Lumpur a Bahréin, ya que Malasia se retractó de su oferta de ser anfitrión debido a la negativa de dar visas a algunos delegados, entre ellos de Israel.



"Obviamente en el mundo hay muchos países que aplican prohibiciones de otorgamiento de visas o de viajes", dijo Infantino.



Estados Unidos está considerando la posibilidad de presentar una postulación junto con México y Canadá. Un posible obstáculo a esa iniciativa es el empeño de Trump de construir una muralla en la frontera con México y obligar a México a pagar por ella, lo que ha causado tensiones entre los dos países vecinos.