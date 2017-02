Huele a fracaso en El Nido de las Águilas

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El América, según indica la historia, comienza a levantar el vuelo hacia la eliminación en la Liga MX.En los torneos cortos, la escuadra azulcrema ha llegado con seis puntos, luego de cinco partidos, en cuatro ocasiones. Quedó fuera en tres. Y en la única que avanzó fue eliminada en cuartos de final [Invierno 2000]. Los antecedentes indican que el Clausura 2017 no será el de su estrella 13.Ricardo La Volpe fue parte de aquel cuadro emplumado que comenzó con cinco unidades de 15 posibles por primera vez en El Nido. En el Invierno 1996, el entrenador argentino terminó despedido, luego de ser goleado por el Guadalajara 5-0 en el estadio Jalisco y perder frente al Puebla. De los cuatro duelos que dirigió, sólo pudo vencer en uno, antes de dejar su lugar al interino, Carlos de los Cobos.El 2017 ha significado la debacle del ex seleccionador nacional en Coapa. Luego de tener un 2016 invicto, ahora La Volpe tiene tres descalabros y dos victorias. Ubica a los americanistas en el sitio 11 del torneo con seis goles a favor y ocho en contra.Esas estadísticas, además, significan el peor inicio en la era de Ricardo Peláez como presidente deportivo del 12 veces campeón de México. Desde el Apertura 2011, los americanistas no comenzaban con tan baja productividad una campaña.Pese al inicio titubeante del América, el “Bigotón” señaló que “me ha gustado el funcionamiento del equipo”. Le atribuye la escasa cosecha a la contundencia de sus artilleros.“Sí, perdí, sí me duele, pero si me dices ¿estás confundido? para nada, me confundiría si me atacaran mucho, si la figura es mi defensa o el arquero que me saque todas, o si los protagonistas del partido hubieran sido ellos”, declaró al término de la caída de su conjunto 2-0 ante Chiapas, el martes.Los pupilos lavolpistas creen que aún hay las suficientes jornadas para tratar de revertir la “mini crisis” en la que está inmerso el Ame.“No nos han salido bien las cosas, pero hay que seguir, nos queda trabajar para sacar esto adelante”, admitió el habilidoso atacante americanista, Cecilio Domínguez.El calendario que le queda en este mes en Liga al equipo amarillo es recibir a Puebla, visitar a Chivas en el Clásico Nacional y volver al Estadio Azteca para jugar con Cruz Azul . Peligro inminente para La Volpe, pues chocará con enemigos de alta rivalidad.La presión, mientras tanto, comienza a subir de intensidad en el banquillo del denominado “más grande de México”.Los triunfos necesitan llegar al Nido antes de que Peláez decida dar un golpe de timón, antes de que la eliminación ronde al América.