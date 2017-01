NFL revisa protocolo de conmociones tras golpe a Moore

MIAMI(AP )

La NFL revisará si se siguió adecuadamente el protocolo sobre conmociones cerebrales en un partido de pretemporada disputado el domingo, cuando el quarterback Matt Moore, de los Dolphins de Miami, se llevó un duro golpe.Moore recibió el impacto en el mentón cuando lanzaba un pase. El golpe derivó en que Bud Dupree, de los Steelers de Pittsburgh recibiera un castigo por un contacto a destiempo sobre el mariscal de campo.El personal médico de los Dolphins atendió a Moore en el terreno. A un costado del mismo, el jugador fue evaluado por un consultor neurológico independiente y por el médico del equipo, antes de regresar al encuentro.Moore se perdió sólo una jugada del encuentro, que Miami terminó perdiendo por 30-12.Bajo los términos del contrato colectivo, la NFL , en coordinación con el sindicato de jugadores, debe revisar documentos y videos, así como entrevistar a las partes involucradas, para determinar si se siguió debidamente el protocolo sobre conmociones cerebrales.La revisión no implica que la NFL haya sacado conclusiones sobre si se cumplió con el protocolo, indicó la propia liga en un comunicado.Los Dolphins se negaron a emitir comentarios el lunes. El domingo, indicaron que Moore recibió el visto bueno del consultor y del médico para volver al duelo.Moore negó que hubiera sufrido un problema grave."Sólo necesité un segundo. Me golpearon, pero me sentía bien. Fue más el dolor en la mandíbula que otra cosa", indicó después del partido. "Me sentí bien y volví".