Automovilismo mexicano, a la alza

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Sergio Pérez se muestra orgulloso por el momento que vive el automovilismo mexicano. Por la cantidad de carreras internacionales que alberga, por los resultados de sus compañeros en diversas categorías y por su propio desempeño también. Como muestra, el piloto de Fórmula Uno señala el hecho de que se haya albergado en México los FIA Americas Awards 2016, celebrado este domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez.“Estoy orgulloso de mi País por recibir este evento de FIA. Habla de cómo está creciendo el automovilismo en nuestro país. También me sorprende ver a las nuevas generaciones, de cómo van empujando. De lo que hizo Daniel Suárez en Nascar, por ejemplo. En sí, creo que ha sido un año espectacular para el automovilismo en México. Ahora viene un año importante para mi carrera y para todos”, expuso el “Checo”.El piloto tapatío de Force India fue acreedor al premio “Piloto Destacado de América” por su desempeño en la F1 en donde realizó su mejor campaña en dicha categoría al terminar en séptimo lugar y concluir con más de 100 puntos.“Para 2017 no cambia nada que ahora me vean como el piloto principal en el equipo. Tengo que dar los mejores resultados, como lo he venido haciendo. Siempre el piloto líder es el que da mejores resultados y así lo he hecho en los últimos dos años. Espero poder hacer lo mismo y no tener alguna sorpresa con Esteban [Ocon, su coequipero]”.Mismo reconocimiento recibió el mexicano Daniel Suárez, ganador en la categoría Xfinity de Nascar Estados Unidos; y el estadounidense Alexander Rossi, piloto de la Indy Car, que ganó las 500 millas de Indianápolis en su año de novato.Por su parte, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera , recibió el premio por “mejores políticas públicas” implementadas en el tema de movilidad.