"Tuca" critica a Infantino por el plan de 48 equipos en Mundial

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Para Ricardo Ferretti, director técnico de los Tigres, actual campeón del futbol mexicano, sería un “auténtico desmadre”, el plan de 48 equipos en el mundial propuesto por Gianni Infantino, presidente de la FIFA.



“Antes de que la FIFA, Conmebol, Concacaf, empiecen a hacer muchas cosas, creo hay cuestiones más importantes que resolver. Si no puedo arreglar el desmadre que tengo en mi casa, cómo voy a arreglar el tuyo”, dijo el entrenador campeón del futbol mexicano. “De qué me sirve si la FIFA, Constantino o ¿cómo se llama?, Infantino, no sé, ¿de qué me sirve? si tenemos una bronca dentro de casa, por lo menos arreglar mi bronca dentro de casa”, dijo a Mediotiempo.



Por otra parte, este martes, Juan Carlos Osorio, técnico de la Selección Nacional Mexicana, hará su primera presentación pública del año.



El técnico colombiano realizará, junto con Santiago Baños, director deportivo de las Selecciones Nacionales, una conferencia de prensa en Las Vegas para promocionar el primer encuentro de la gira anual del equipo mexicano con Soccer United Marketing, el cual será en contra de Islandia, revelación de la pasada Eurocopa, a realizarse el 8 de febrero en el Sam Boyd Stadium.