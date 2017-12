En West Ham se arrepienten de fichar a 'Chicharito'

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Los malos resultados han puesto de cabeza al West Ham. Los 'Hammers' se encuentran en la posición 19 con 10 puntos y parece que su caída seguirá en picada.



Ante esta situación se ha pronunciado el copropietario del equipo londinense, David Sullivan, quien asegura que los refuerzos de esta temporada han sido un error. Entre los cuales destaca el atacante mexicano Javier 'Chicharito' Hernández.



En entrevista para The Guardian, Sullivan asegura que quien pidió a Javier Hernández, Marko Arnautovic, Joe Hart y Pablo Zabaleta, fue el técnico croata Slaven Bilic y no él.



“Lamento de alguna manera que haya dejado de involucrarme en el equipo y dejé la elecciones al gerente. Las últimas contrataciones han sido un error”, declaró el directivo del West Ham.



Ante la crisis que aqueja a los londinenses, se buscará contratar entre dos o tres refuerzos en enero.



“Tenemos que echar un vistazo a la edad de los jugadores que fichamos. Tienen que ser más jóvenes”, aseveró Sullivan.



El goleador del Tri suma cuatro anotaciones en 11 duelos disputados y su racha goleadora para apagarse en la Premier League.



Tras su salida del Bayer Leverkusen, donde brilló con sus actuaciones, el delantero azteca llegó a los 'Hammers' como 'fichaje bomba'; sin embargo, no ha podido demostrar.